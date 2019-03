Bottas vence GP Austrália de Fórmula 1

A Mercedes abriu a temporada de Fórmula 1 no pódio do Grande Prémio da Austrália. Mas, contra todas as apostas, foi Valtteri Bottas que subiu ao primeiro lugar, deixando para Lewis Hamilton a vice-liderança, depois de o inglês ter partido na pole position. Max Verstappen garantiu à Honda a terceira posição na corrida.

Com mais de 20 segundos de vantagem, Bottas não deu qualquer hipótese aos restantes e parte do Grande Prémio em Melbourne na liderança. O finlandês da Mercedes não ganhava uma corrida desde 2017, em Abu Dhabi.

A segunda prova da Fórmula 1 decorre no final do mês, com o Grande Prémio do Bahrein.