A três dias do início da temporada o mundo da Fórmula 1 perdeu uma das figuras mais populares no grande circo. Charlie Whiting foi vítima de uma embolia pulmonar e morreu esta quinta-feira em Melbourne, onde preparava o Grande Prémio da Austrália do próximo domingo. O inglês tinha sessenta e oito anos de idade e ocupava desde 1997 o cargo de diretor de corridas da Federação Internacional do Automóvel, sendo o responsável máximo pela segurança de monolugares e pistas.