Rory McIlroy conquista Players Championship

Rory McIlroy conquistou o Players Championship. Não se pode dizer que tenha sido a vitória mais importante da carreira mas foi uma das mais saborosas.

Numa altura em que se começava a colocar em causa a sua motivação para competir ao mais alto nível, o norte-irlandês esteve ao seu melhor nível na Florida e completou o torneio 16 pancadas abaixo do par, uma de vantagem sobre Jim Furik.

O norte-americano já não sabe o que é vencer um torneio no circuito PGA desde abril de 2015.

O lugar mais baixo do pódio foi partilhado por Jhonattan Vegas e Eddie Pepperell, com o inglês a assinar uma das melhores pancadas do último dia.