Explosões abalam a capital afegã

Várias explosões abalaram a capital afegã. As explosões ocorreram nas proximidades de um cemitério e local sagrado xiita.

As autoridades já confirmaram pelo menos seis mortos e mais de duas dezenas de feridos.

As explosões coincidem com as celebrações do ano novo persa.

Investigações preliminares referem três engenhos explosivos que teriam sido detonados contra edifícios civis e grupos de pessoas que celebravam o ano novo.

A autoria das explosões não foi reivindicada. no entanto, já no passado, um grupo afiliado ao grupo extremista Estado Islâmico havia atacado a minoria xiita do país.