Estado Islâmico reivindica ataque a centro educativo em Cabul

O Estado Islâmico reivindicou o ataque deste sábado a um centro educativo na capital do Afeganistão.

Pelo menos dezoito pessoas morreram e 57 ficaram feridas.

O centro oferece formação e cursos a estudantes do ensino superior num distrito ocidental de Cabul. Segundo as informações avançadas pelo ministério do Interior afegão, um bombista suicida foi identificado pelos guardas e acionou o engenho explosivo antes de conseguir entrar no edifício.

Nas últimas semanas, a violência aumentou no Afeganistão apesar dos Talibã e do governo afegão terem mantido conversações de paz no Qatar.