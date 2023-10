Começaram os funerais das vítimas do sismo no Afeganistão

Equipas de resgate ainda procuram sobreviventes.

Começaram os funerais das vítimas do sismo do passado sábado no oeste do Afeganistão. Pelo menos duas mil e quatrocentas pessoas morreram no abalo de magnitude 6,3 que foi seguido por várias réplicas. As equipas de resgate ainda estão à procura de sobreviventes debaixo dos escombros, mas os meios são escassos e o acesso às localidades mais remotas é difícil.

As autoridades do país classificaram este sismo como sendo “sem precedentes” e deixaram o alerta que número de mortos vai certamente aumentar. O Crescente Vermelho Afegão conseguiu levar alguma ajuda até ao distrito de Zinda Jan, na província de Herat. Estão a ser distribuídas tendas, assim como água, cobertores, roupas, utensílios de cozinha e alimentos.

Voluntários também montaram um acampamento de emergência na zona para acolher as pessoas desalojadas. Os sismos são frequentes no Afeganistão. Em junho do ano passado, a província de Paktika foi atingida por um terramoto de magnitude 5,9 que matou mais de mil pessoas e deixou dezenas de milhares de desalojados.