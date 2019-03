As novas datas do Brexit

Reunidos em Bruxelas, os líderes da União Europeia concordaram com a extensão do prazo para a saída do Reino Unido, como pedia Theresa May.

O futuro da relação entre Bruxelas e Londres está outra vez nas mãos da Câmara dos Comuns.

Em cima da mesa estão agora duas datas : 22 de maio para uma saída com acordo e 12 de abril se o acordo for rejeitado.

Depois da reunião em Bruxelas, em conferência de imprensa, o presidente do Conselho Europeu afirmou que 12 de abril é uma data fundamental no que diz respeito à decisão do Reino Unido de realizar ou não eleições para o Parlamento Europeu.

Donald Tusk declarou que, até lá, todas as opções estão em aberto e que as datas do “salto para o abismo” serão adiadas.

O presidente da Comissão Europeia destacou a união dos estados-membros sobre o dossier Brexit e garantiu que Bruxelas fez tudo para ajudar o Reino Unido: “esclarecimentos em dezembro, garantias em janeiro e mais garantias no início da semana em Estrasburgo”.

Para a primeira-ministra britânica, a decisão do Conselho sublinha a importância da Câmara dos Comuns aprovar um Brexit com acordo “para pôr fim à incerteza e permitir uma saída suave e ordenada”.

Na reunião desta quinta-feira, os líderes europeus sublinharam que o Acordo de Saída, aprovado pela União Europeia e Reino Unido em novembro, não será renegociado.