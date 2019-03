Coletes amarelos, ato XIX: Menor mobilização e poucos confrontos

Tamanho do texto

O décimo nono sábado de protestos dos coletes amarelos em França ficou marcado por confrontos esporádicos nas principais cidades francesas.

De Nantes a Lille, passando por Lyon ou, sobretudo, Paris, as manifestações ficaram longe da violência e destruição da última semana. O recurso a gás lacrimogéneo pelas autoridades foi suficiente para resolver a maioria das perturbações.

No entanto, os manifestantes conseguiram chegar ao topo da Basílica do Sacré-Coeur e colocar um colete amarelo gigante no emblemático monumento parisiense.

Apesar deste episódio, a presença inédita de militares na capital francesa sob ordem do governo de Emmanuel Macron terá evitado mais confrontos.

Segundo o Ministro do Interior, Cristophe Castaner, terão participado cerca de 40 mil pessoas a nível nacional nos protestos, dos quais cinco mil em Paris.

"As ordens foram claras. (...) Hoje, as boas instruções foram bem aplicadas, e os resultados estão aí", disse, acrescentando: "Todos os protestos anunciados puderam decorrer com calma".

Contudo, Castaner, que deixou uma mensagem pública de agradecimento no Twitter às forças de segurança, não deixou de lamentar os confrontos que deixaram uma mulher ferida em Nice e o ataque cardíaco de um polícia em Paris.