Os deputados europeus aprovaram esta terça-feira um acordo preliminar para reformular as regras dos direitos de autor entre os 28 Estados-membros e que deverá vir a obrigar, por exemplo, a Google a pagar pelos conteúdos que utiliza na rede global.

A Comissão Europeia lançou o processo de revisão do regulamento dos direitos de autor com vista a proteger a herança cultural europeia e a garantir as devidas compensações junto dos gigantes da internet para os autores, os emissores e os artistas.