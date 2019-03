Djokovic e Tsitsipas eliminados em Miami

Tamanho do texto

Novak Djokovic foi eliminado do Open de Miami na quarta ronda. O tenista sérvio, que é número um mundial, perdeu frente a Roberto Bautista Agut pelos parciais 1-6, 7-5, 6-3.

Com a vitória, o tenista espanhol que ocupa a vigésima quinta posição do ranking mundial carimbou o passaporte para os quartos-de-final do Torneio Masters 1000 mais importante dos Estados Unidos, onde vai enfrentar o norte-americano John Isner.

Djokovic lamenta as oportunidades perdidas.

"Este tipo de jogo, eu não devia ter perdido. Houve tantas oportunidades, muitas oportunidades desperdiçadas. É isto que acontece quando não se aproveita o tempo," lamentou Novak Djokovic.

Outra das vitórias do dia teve a assinatura de Denis Shapovalov . O canadiano, 23.º do ranking, bateu o grego Stefanos Tsitsipas, 10.º, pelos parciais 4-6, 6-3, 7-6 (7/3).

Shapovalov, de 19 anos, vai defrontar o norte-americano Frances Tiafoe nos quartos-de-final.