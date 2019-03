Nova Iorque impõe medidas de combate ao sarampo

Tamanho do texto

Os casos de sarampo estão a aumentar um pouco por todo o mundo. Nova Iorque não é exceção e, como resposta, o condado de Rockland declarou estado de emergência: nos próximos 30 adias, as crianças não vacinadas deixam de poder frequentar espaços públicos, como escolas, ou centros comerciais. A medida pode estender-se até todas as crianças não vacinadas terem contraído sarampo, papeira, ou rubéola.

Numa declaração pública, o chefe do executivo do condado novaiorquino, Ed Day, alertou para o facto de que "este é o maior surto de sarampo nos Estados Unidos, desde que a doença foi oficialmente erradicada em 2000. Temos de fazer tudo ao nosso alcance para por fim a este surto e proteger a saúde daqueles que não podem ser vacinados por razões médicas e as crianças que ainda não podem ser vacinadas e também aqueles que estão em risco".

O caso de nova iorque é sintomático de uma tendência global.

Ucrânia, Filipinas e Brasil lideram uma lista de países, que, de acordo com a UNICEF, apresentaram o maior aumento de número de casos de sarampo em crianças, entre 2017 e 2018.

Ainda na Europa, França é o país que apresenta a mais baixa taxa de confiança na vacinação, o que se reflete na entrada do país para o top 10 mundial da propagação da doença.

O sarampo é uma das doenças infeciosas mais propensas a contágio. Nos casos mais graves, pode levar à morte. A vacinação é a principal medida preventiva contra a doença e em vários países, como Portugal, é gratuita.