Salvini concede cidadania italiana a filho de pais egípcios

É conhecido pela postura anti-imigração mas esta quarta-feira Matteo Salvini, o ministro italiano do Interior, concedeu a cidadania ao jovem Ramy Shehata, estudante nascido em Milão em 2005 e filho de pais egípcios.

Ramy tornou-se um herói nacional depois de conseguir telefonar para as autoridades e alertar para o sequestro de várias crianças a bordo de um autocarro, na semana passada.

"Para as crianças que não são cidadãos italianos estudámos a forma de fazê-los tornar-se cidadãos italianos sem mudar as regras do país. A lei da nacionalidade italiana funciona muito bem como está neste momento. Por isso não há debate", sublinhou o ministro italiano do Interior.

A lei estabelece que os filhos de imigrantes só poderão requerer a cidadania italiana ao atingirem a maioridade e depois de demonstrarem ter vivido de forma continuada no país. Ramy antecipou-se porque conseguiu esconder um telefone depois do condutor do autocarro escolar em que seguiam mais de meia centena de crianças ameaçar pegar fogo ao interior.