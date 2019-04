Bolsonaro visita Muro das Lamentações

Tamanho do texto

Jair Bolsonaro visitou, esta segunda-feira, o Muro das Lamentações em Jerusalém, ao lado de Benjamin Netanyahu.

Esta foi a primeira vez que um presidente brasileiro fez uma oração neste que é uma dos locais mais sagrados do judaísmo, acompanhado por um primeiro-ministro de Israel.

A deslocação ocorreu no segundo dia da visita de três dias de Jair Bolsonaro àquele país e após o anúncio da abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém. Uma medida mal recebida pela Autoridade Palestiniana que, numa ato de protesto, convocou para consultas o seu embaixador em Brasília.

Após ter sido eleito, o presidente brasileiro prometeu mudar a embaixada do Brasil de Telavive para Jerusalém, no entanto, recuou para não colocar em risco as exportações brasileiras, em especial de carne halal, para os países árabes.

Jair Bolsonaro garantiu, no entanto, que a promessa não está esquecida.