"Breves de Bruxelas": Emigração, agricultura, poluição e NATO

O êxodo de trabalhadores nacionais em setores tais como saúde, construção civil ou indústria preocupa cada vez mais os cidadãos da União Europeia.

A emigração de nacionais para outros países é mais mais preocupante do que a chegada de imigrantes, disseram os entrevistados na Polónia, Hungria, Bulgária, Itália e Espanha, que fazem parte do estudo encomendado pelo centro de estudos Conselho Europeu para as Relações Externas, e cujos resultados foram publicados, esta segunda-feira, pelo jornal britânico "The Guardian".

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: