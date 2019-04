George Clooney e Elton John apelam ao boicote a hotéis do Brunei

Tamanho do texto

George Clooney e Elton John apelaram ao boicote dos hotéis de luxo detidos pelo sultanato do Brunei.

Em causa está o facto de o Governo do país, chefiado pelo sultão Muda Hassanal Bolkiah, pretender punir com a pena de morte por apedrejamento ou por chicotadas quem tiver relações homossexuais ou quem cometer adultério.

A nova legislação segue as diretrizes da Sahria, um sistema legal islâmico que prevê castigos físicos para os prevaricadores, e deverá entrar em vigor esta quarta-feira.

O ator norte-americano sublinhou, num artigo de opinião, que "cada vez que nos hospedamos num desses hotéis, estamos a colocar dinheiro diretamente no bolso de homens que escolhem apedrejar ou chicotear os seus próprios cidadãos até à morte por serem homossexuais ou por serem acusados de adultério". Clooney questionou ainda: "Será que vamos pagar pelas violações dos direitos humanos?".

Elton John juntou-se a George Clooney. O cantor britânico apelou, também, ao boicote dos hotéis do sultanato. No Twitter, o cantor enumerou os vários hotéis, situados no Reino Unido, Estados Unidos da América, Itália e França.

As novas leis mereceram a condenação da comunidade internacional.

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, classificou a nova legislação como cruel e desumana, e apelou ao recuo do Brunei na adoção das novas leis que diz serem um sério recuo da proteção dos Direitos Humanos.