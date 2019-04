Tamanho do texto

A partir de 1 de abril, as autoridades da região de Bruxelas (capital da Bélgica) vão multar os automobilistas com veículos mais antigos que não tenham sido adaptados para circular na na zona de baixas emissões poluentes. As multas podem chegar a 350 euros.

Estão excluídos daquela zona os carros a gasóleo com a classificação Euro 0 a Euro 2 e os carros a gasolina classificados Euro 0 e Euro 1, cujas matrículas são anteriores a 2001.