Barcelona limita entrada de veículos poluentes

Barcelona declarou guerra à poluição automóvel. Seguindo o exemplo de Madrid, a capital da região catalã restringe desde 1 de janeiro a entrada na cidade dos veículos mais poluentes.

Durante os dias da semana, entre as 07h00 e as 20h00, os veículos com matrícula anterior a 2000 estão impedidos de circular na cidade. Uma medida que vai afetar cerca de 115 mil condutores (85 mil carros e 30 mil motas).

Com a criação desta Zona de Baixas Emissões, as autoridades pretendem incentivar ao uso de transportes públicos. Estima-se que a poluição numa área de cerca de 95 km2 reduza até 25%.

Aos condutores restam três meses para se adaptarem. Depois de março, quem infringir a lei fica sujeito a multas a partir dos 100 euros.