Nadir Tati: "quero que as pessoas acreditem na beleza"

A estilista angolana Nadir Tati tem exibido o seu trabalho em Lisboa, Berlim e Nova Iorque.

Em Angola todos a conhecem. Nadir Tati desenha moda africana para África e para o mundo inteiro. Cosmopolita, fala várias línguas e já viveu um pouco por todo o mundo.

Para Nadir Tati, a moda é um trabalho sobre a história e os valores de um povo.

"Olho para os africanos com um prisma diferente. As pessoas querem pertencer a um sítio, mas, para mim, a questão mais importante é saber expressar a essência do continente africano e da nossa história", contou à euronews a estilista angolana.

A estilista angolana Nadir tati entrevistada pela euronews em Luanda

A identidade, as origens, e orgulho pelas raízes são alguns dos temas que marcam o trabalham de Nadir Tati.

"É uma história que passa de geração em geração através do design. É aí que entra a moda", afirmou a estilista angolana.

"Quando se fala no continente africano fala-se de sangue e tristeza. O vermelho simboliza o sangue. O preto simboliza a escuridão e o amarelo simboliza a alegria. É a assinatura de Angola. Eu expresso a moda através dos têxteis. A minha assinatura é o continente africano", sublinhou Nadir Tati.

As roupas podem incorporar a identidade. 'Estou aqui, com orgulho'. Esta é a minha moda. É a moda que eu quero mostrar ao mundo. Nadir Tati estilista angolana

A roupa como sinónimo de autoconfiança

Para a estilista angolana, a roupa é sinónimo de identidade pessoal e autoconfiança.

"Quero que as pessoas acreditem na beleza, na riqueza da beleza de cada pessoa. É a mensagem que eu quero transmitir. Em inglês diz-se 'Olá estou aqui'. É nisso que as raparigas e a maioria das pessoas do continente precisam de acreditar", considerou Nadir Tati.

Os modelos da estilista Nadir Tati

"Veja como ela se apresenta. É impressionante. É precisamente este tipo de imposição. 'Olá estou aqui'. As roupas podem incorporar a identidade. 'Estou aqui, com orgulho'. Esta é a minha moda e é a moda que eu quero mostrar ao mundo", sublinhou a estilista angolana.

Nadir Tati é um modelo para as mulheres africanas, devido à sua paixão pela moda e à forma como trabalha para realizar os seus sonhos.

"Sonho muito e tento concretizar os sonhos. Estou onde estou, hoje, no mundo da moda, graças aos meus sonhos, porque sonho e não vejo limites", confessou a estilista angolana.