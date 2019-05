As oportunidades de investimento em Benguela

A província de Benguela, em Angola, atrai cada vez mais negócios graças à reconstrução da via-férrea que estimula a economia local e liga o porto do Lobito à região rica em minérios do sul de África.

Benguela aposta no desenvolvimento da pesca, da agricultura e do turismo, três setores com um enorme potencial para atrair investimento. As novas infraestruturas de transporte são uma mais-valia.

O novo Aeroporto Internacional de Catumbela

O Aeroporto Internacional de Catumbela é um dos maiores símbolos do renascimento de Benguela. O complexo ultramoderno capaz de transportar 2,2 milhões de passageiros por ano, foi também concebido para o transporte de mercadorias.

"Vamos encontrar aí uma intermodalidade de transportes. Temos caminhos de ferro, temos os serviços portuários e temos também serviços aeroportuários, portanto nós pensamos dar a nossa contribuição naquilo que é a necessidade do transporte aéreo, tanto para dentro do país como fora", disse Armindo Chambassuco, director do Aeroporto Internacional de Catumbela.

Aeroporto Internacional de Catumbela

Exportação agrícola em alta

A agricultura é uma das principais atividades da região. A euronews falou com Manuel Monteiro, um dos grandes empresários agrícolas da região, especializado na produção de bananas.

"Nós estamos num processo de colheita e embalamento de bananas. Como sabe, a região de Benguela é uma região muito promissora em produção de banana. Neste momento estamos numa fase de treinamento para entrar para o mercado de exportação", afirmou à euronews Manuel Monteiro, da empresa FertiAngola.

O empresário angolano está presente na área de distribuição de fertilizantes, produtos fitosanitários e sementes.

"Neste momento o ambiente de negócio é um ambiente muito bom. Nós temos aqui um aeroporto, temos caminho-de-ferro, temos porto. A economia está a estabilizar. O ambiente é propício para investir. Em Benguela, nós temos três setores fundamentais. Temos a pesca, temos a agricultura e temos um potencial muito grande que é o turismo", sublinhou Manuel Monteiro.

O potencial turístico de Benguela

A costa de Bengala oferece praias intermináveis, ideais para atividades desportivas e de lazer, bares e restaurantes. A mistura de estilos arquitetónicos, em avenidas recheadas de palmeiras, num visual que faz pensar na Califórnia é outro dos pontos fortes da região.

Indústria pesqueira atrai investimento

A indústria pesqueira é outro dos grandes setores de investimento internacional em Benguela. A euronews visitou a companhia Vimar & Filhos, uma empresa familiar angolana que evoluiu de geração em geração.

Temos nesse momento oito embarcações com uma capacidade de 60 toneladas. Na área de produção, temos uma capacidade de 2,000 toneladas de conservação e 400 toneladas de congelação. Somos uma empresa 100% privada. Uma capacidade de mão-de-obra, nesse momento, de 600 trabalhadores" afirmou Naty Viegas, responsável da empresa angolana.

Para Naty Viegas, há várias razões para investir em Angola. "Em primeiro lugar, penso que o nosso país precisa de investimentos deste género, para além de ser o nosso próprio país (...) onde a gente deve investir para criar postos de trabalho e criar desenvolvimento económico. É um país promissor", afirmou a empresária angolana.