Veja como funciona a indústria pesqueira angolana

A província angolana de Benguela é rica em pesca, atraindo investidores nacionais e internacionais. Uma empresa familiar da região é a Vimar & Filhos.

A euronews falou com a sócia-gerente Naty Viegas para saber mais sobre as operações da companhia e as razões pelas quais a província é um lugar atrativo para investir.

A nossa reportagem acompanhou um dos seus oito navios a descarregar toneladas de peixe e a processá-lo numa fábrica que pode armazenar até 2000 toneladas de captura e congelar 400 toneladas. É uma operação complexa, que envolve cerca de 600 trabalhadores.

