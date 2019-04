Teste de álcool e drogas antes de debate presidencial

Tamanho do texto

O presidente ucraniano teve de realizar um teste de álcool e drogas antes do debate com o rival da segunda volta das eleições. A sério ou a brincar, esta foi uma das condições impostas pelo candidato e comediante que Poroshenko defronta na corrida presidencial para a realização do debate.

"Acho que é um ponto fundamental. Eu alteraria a lei e tornaria este procedimento obrigatório, porque a questão da dependência do álcool e das drogas por parte de candidatos e de um futuro presidente é definitivamente uma questão de segurança nacional", disse o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.

O desafio foi proposto pelo candidato Volodymyr Zelenskiy, mas ao contrário do presidente, o comediante, sem experiência política, fez o seu teste numa clínica privada. Outra das condições de Zelenskiy foi que o debate se realizasse no estádio olímpico e fosse transmitido em direto.

"Doei sangue, mas graças a Deus tenho muito. O meu sangue é jovem. Vamos ver daqui a três dias, quando tivermos o resultado", brincou Zelenskiy.

A segunda volta das eleições presidenciais na Ucrânia está marcada para 21 de abril. Zelenskiy venceu a primeira volta.