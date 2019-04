Lula da Silva cumpre um ano na prisão

Clama inocência, diz-se vítima de perseguição, promete lutar para reverter a pena e mesmo ausente mantém a influência sobre o Partido dos Trabalhadores. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva cumpre um ano de prisão.

Está detido na sede da Polícia Federal, em Curitiba, desde 7 de abril de 2018 mas o mandato foi emitido dois dias antes pelo então juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão no âmbito da ação do tríplex do Gaurujá por corrupção e lavagem de dinheiro. Na sequência da Operação Lava Jato, o antigo presidente também foi condenado a 12 anos e 11 meses no quadro de um processo em que é acusado de ter beneficiado obras numa pequena quinta em Atibaia. Foi a juíza Gabriela Hardt, que substitui de forma interina Sérgio Moro, que proferiu a sentença.

Para assinalar a data em que Lula foi preso foram agendados protestos em várias cidades do país em defesa da democracia e da libertação do antigo presidente.