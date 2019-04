Tamanho do texto

O Vinitaly, o maior festival de vinhos do mundo, abriu as portas em Verona.

Na edição 53 do festival estão representados 35 países, distribuídos por 4.600 expositores, numa área de 100 mil metros quadrados.

Centenas de eventos foram pensados para para profissionais, amadores ou apenas curiosos. O Vinitaly recebe todos os anos cerca de 130 mil visitantes e, mais uma vez, abre com os ingressos esgotados.

Entre as novidades deste ano estão o novo salão Vinitaly Design e o Salão Orgânico.

A fórmula “negócios na feira, amante de vinhos na cidade” continua a ser uma aposta do evento e uma forma de controlar o número de visitantes no espaço dedicado aos negócios. Para eles foram pensadas as iniciativas na cidade.

A Itália é o maior produtor mundial de vinho. Em 2018, o volume de vendas atingiu os 11 mil milhões de euros.