Nova prorrogação do Brexit?

Os líderes dos 27 reúnem-se esta quarta-feira, em Bruxelas para discutir o segundo pedido de prorrogação da saída do Reino Unido da União Europeias. O encontro ocorre a dois dias da nova data estipulada para o "Brexit". Darren McCaffrey explica-nos o que podemos esperar.

"Quando o carro de Theresa May estacionar aqui, na quarta-feira, ela sabe que tem o futuro do relacionamento da Grã-Bretanha com União Europeia nas suas mãos.

Será que a União e o Reino Unido vão encontrar um compromisso de última hora? Ou será que a Grã-Bretanha vai sair do bloco à meia-noite desta sexta-feira sem um acordo?

Os líderes da União Europeia passaram, várias vezes, por esta passadeira tentando encontrar uma solução para o 'Brexit', mas agora a paciência está a esgotar-se.

Poderiam oferecer uma extensão de um ano se estivessem convencidos de que há um plano para desfazer o impasse em Westminster.

Mas será difícil para Theresa May vender uma extensão tão longa aos deputados e à população do seu país.

As centenas de jornalistas que encherão esta sala estarão à procura de divisões.

Num canto, está o presidente francês Emmanuel Macron, que pode exigir um preço elevado por qualquer atraso, no outro, os irlandeses que partilham uma fronteira terrestre com o Reino Unido, desesperados para evitar o caos de um não-acordo.

Acima de tudo, as decisões tomadas aqui e em Bruxelas terão profundas consequências por todo o continente.

Em última análise, o Reino Unido vai querer a flexibilidade para sair assim que um acordo seja possível.

Em troca, Bruxelas vai insistir que o Reino Unido não será um membro disruptivo.

Mas de qualquer modo, o 'status quo' vai mudar esta semana. O que deixa para trás é menos do que certeza."