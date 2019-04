Barnier: "Com o Brexit as duas partes perdem"

Durante o Festival Democracy Alive, nos Países Baixos, a jornalista da Euronews, Isabel da Silva, realizou duas entrevistas sobre o Brexit, com o negociador da União Europeia, Michel Barnier, e a Comissária Europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager.

"O Brexit é negativo. No jogo do Brexit as duas partes perdem. O Brexit não é uma mais-valia. Até agora, ninguém, nem o Senhor Farage foi capaz de dar provas sobre o valor do Brexit", disse Barnier.

A Comissária Europeia para a Concorrência foi dura com o impasse que tem envolvido a saída do Reino Unido da União Europeia. "Temos coisas para fazer! E não podemos deixar que o Brexit ofusque coisas importantes, porque continua a ocupar as nossas mentes, os media, tempo precioso que os chefes de Estado e de Governo poderiam usar para discutir uns com os outros, sobre o que fazer a seguir, sobre como concordar mais, quais são as coisas importantes com as quais queremos lidar, porque neste momento não temos um acordo sobre como proteger os refugiados, sobre como lidar com a imigração legal... Ainda estamos a discutir sobre como lidar com as fronteiras externas. Temos imensas discussões sobre o comércio e discussões muito importantes que vão eventualmente influenciar a nossa vida quotidiana. E ainda assim, eles passam horas atrás de horas a falar sobre o Brexit. Por isso, eu espero que agora com o prolongamento e o facto de eles poderem sair no dia em que estiverem prontos, seja então uma questão britânica!", desejou.