Benfica de olho nas meias-finais da Liga Europa

A contagem decrescente para as meias-finais da Liga Europa começou com uma vitória do Arsenal frente ao Nápoles.

No Emirates Stadium os "gunners" impuseram-se, sem grandes dificuldades, sobre o coletivo orientado por Carlo Ancelloti no duelo da primeira mão dos quartos-de-final. 2-0 no marcador com golos de Aaron Ramsey aos 15 minutos e Kalidou Koulibaly, do Nápoles, que fez um autogolo aos 25 minutos.

No Estádio da Luz, em Lisboa, a noite foi de glória para o Benfica que venceu em casa o Eintracht Frankfurt por 4-2. O avançado João Félix inaugurou o marcador aos 21 minutos. Ampliou a vantagem em cima do intervalo. Ao minuto 50 Rúben Dias fez o terceiro golo dos encarnados e João Félix voltou a marcar quatro minutos mais tarde.

O Benfica parte em vantagem para o jogo da segunda mão na Alemanha.

Nos outros duelos da jornada, o Chelsea venceu os checos do Slavia de Praga por 1-0, com um golo, já perto do final, de Marcos Alonso ao minuto 86.

Em Espanha, o Valência venceu o Villareal por 3-1. O português Gonçalo Guedes marcou dois golos do Valência.