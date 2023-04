As cores e os símbolos da equipa de futebol S.S.C. Napoli estão por toda a parte nas ruas de Nápoles. Os locais estão confiantes de que vão ganhar o Campeonato Italiano de Futebol pela terceira vez.

Ainda a oito jornadas do fim, o clube lidera a Série A com 13 pontos de avanço do romano S.S. Lazio.

O Napoli venceu o campeonato conhecido como Scudetto duas vezes: em 1986-87 e em 1989-90. Em ambas as ocasiões, Maradona fazia parte do plantel.