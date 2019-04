De Bruxelas a Estrasbrugo de bicicleta

450 quilómetros ligam Bruxelas a Estrasburgo e o correspondente da Euronews, Sandor Zsiros decidiu ligar as duas cidades fundamentais da União Europeia, de bicicleta.

"Sonho com isso desde há anos, ir de Bruxelas a Estrasburgo de bicicleta, porquê? Simplesmente porque nos últimos cinco anos estive lá cerca de 30 vezes e fui sempre de carro, não vi nada sobre a vida entre as duas cidades. Quero saber como as pessoas vivem entre Bruxelas e Estrasburgo, quais são as principais preocupações e também porque a maioria dos eurodeputados só viaja de carro ou comboio. Também não conhecem estas pequenas aldeias. Então antes das eleições europeias, decidi passar cinco ou seis dias de bicicleta e falar com a população local sobre as suas preocupações e o que querem da Europa."

E o que dizem as pessoas?

"Se estamos realmente na União Europeia e temos verdadeira solidariedade, então devemos reduzir a burocracia e facilitar as coisas."

"Acho que a Europa é feita para os mercados, e o lado social foi esquecido."

A próxima paragem é no Luxemburgo.