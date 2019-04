'Clássicos' da Mercedes renascem nas pistas por Hamilton e Bottas

Tamanho do texto

O Grande Prémio da China é já este domingo, mas a proximidade da terceira prova do Mundial de Fórmula 1 não impediu a Mercedes de festejar 125 anos de ligação ao desporto automóvel.

O circuito de Silverstone, no Reino Unido, acolheu esta semana as celebrações da marca germânica com um piscar de olhos ao passado.

O campeão do mundo Lewis Hamilton conduziu um Mercedes 196R de 1955 e o colega finlandês Valteri Bottas levou para a pista o Mercedes W125 de 1937.

A Mercedes lidera destacada a classificação de construtores e Bottas e Hamilton ocupam as duas primeiras posições no Mundial de pilotos.