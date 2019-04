Argelinos exigem saída de Bensalah

Os protestos contra a elite governante na Argélia deram origem a 180 detenções e 83 polícias feridos, de acordo com o comunicado das forças de segurança argelinas. Ainda assim, os problemas limitaram-se a uma pequena minoria, segundo a Reuters a manifestação contou com centenas de milhares de participantes e foi na sua maioria pacífica.

A saída de Abdelaziz Bouteflika do poder, a 2 de abril, não foi suficiente para acalmar a população, que exige uma mudança radical e um regime verdadeiramente democrático. No poder encontra-se, Abdelkader Bensalah, encarregado de organizar as eleições de 4 de julho, mas para os manifestantes trata-se de um homem do regime pelo que exigem também a sua saída.