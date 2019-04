Uma manifestação provocou vários mortos em Mogadíscio, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe pelo menos sete pessoas perderam a vida. O protesto gerou-se de forma espontânea, contra a violência policial na Somália. De acordo com várias testemunhas, o rastilho acendeu depois de uma discussão entre um condutor de riquexó e um agente de polícia terminar com a morte a tiro do condutor e do passageiro.