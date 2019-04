Finlândia: Primeiros resultados dão vitória a sociais-democratas

Tamanho do texto

Os primeiros resultados das eleições legisativas deste domingo, na Finlândia, apontam para os sociais-democratas como vencedores.

O partido de Antti Rinne arrecadou 18,9% das escolhas, após 35,5% dos votos já terem sido contados. Os dados são do ministério da Justiça.

O ministro Petteri Orpo está em segundo, com 17,2% das escolhas. O Partido do Centro, de Juha Sipila está em terceiro, com 15,4%.

Reuters

O partido nacionalista de Jussi Halla-aho, o "Verdadeiros Finlandeses" está em quarto, com 15,1%.

A campanha ficou marcada por discussões sobre a reforma na saúde, segurança social e alterações climáticas. Tudo aponta que destas eleições saia um governo de coligação, como já é habitual.

No parlamento estão 200 lugares prontos a ser preenchidos, consoante as negociações que poderão começar já este domingo.