GP das Américas: Marc Márquez parte da "pole position"

Imparável, o espanhol Marc Márquez conquistou, pelo sétimo ano consecutivo, a "pole position" para a corrida de MotoGP do Grande Prémio das Américas.

A terceira prova do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade decorre este domingo, em Austin, nos EUA.

A chuva, que obrigou a organização a anular a terceira sessão de treinos livres, não intimidou o piloto da Honda, que se impôs no asfalto com um tempo de 2:03.787 minutos.

Valentino Rossi, o italiano da Yamaha, está no encalço de Márquez. Assegurou a segunda linha da grelha de partida com uma diferença de 0.273 milésimos em relação ao espanhol.

O britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, vai arrancar da terceira posição.

Já o italiano Andrea Dovizioso, vencedor da etapa do Catar e segundo classificado na Argentina, atrás de Márquez, largará da 13ª posição. Está a quatro pontos do piloto espanhol na liderança do campeonato.

O português Miguel Oliveira, da KTM, sairá do 18º lugar da grelha de partida.