Tiger Woods regressa aos títulos no Masters

Tiger Woods pôs fim a um jejum de 11 anos de títulos em majors e conquistou o Masters, em Augusta National, arrecadando o seu quinto título deste torneio

O antigo número um mundial bateu Dustin Johnson, Brooks Keopka e Xander Schauffele.

O norte-americano de 43 anos alcançou o 15.º triunfo num major. Com esta vitória, que muitos duvidavam que fosse possível, após quatro operações às costas durante este período sem 'majors', Tiger Woods relançou o debate sobre um possível ataque ao recorde de Jack Nicklaus, de 18 títulos.

O seu palmarés no 'Grand Slam' contabiliza também três sucessos no US Open (2000, 2002 e 2008), três no British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro no PGA Championship (1999, 2000, 2006 e 2007).

O último major conquistado por Tiger Woods aconteceu em 2008, no US Open, sendo que o anterior título em Augusta National datava de 2005.