Rajadas de ventos superiores a 220 quilómetros por hora e granizo com 5 cm de diâmetro. O mau tempo deixou o sul dos Estados Unidos em alerta e para já a localidade mais atingida foi a pequena cidade de Franklin, no Texas, com cerca de 1500 habitantes. De acordo com a comunicação social local, a passagem de um tornado provocou doze feridos e causou danos em mais de duzentos edifícios, deixando ainda perto de quatro mil pessoas sem energia elétrica.