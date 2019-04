Macron quer reconstruir Notre-Dame em 5 anos

Se as circunstâncias obrigaram Emmanuel Macron a cancelar o discurso televisivo previsto para a noite de segunda-feira, as mesmas circunstâncias fizeram com que o tivesse de fazer no dia seguinte. E com uma palavra de ordem: motivação.

"Somos um povo de construtores. Temos tanto por reconstruir. Vamos reerguer a catedral de Notre-Dame ainda mais bonita do que antes. E quero que isso aconteça nos próximos 5 anos. Nós conseguimos fazê-lo. E vamos mobilizar-nos. Acredito profundamente que podemos transformar esta catástrofe numa oportunidade de unificação, refletindo sobre aquilo que já fomos e no que podemos ser, numa versão melhor de nós mesmos", declarou o presidente francês.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, escreveu no Twitter que visitou o interior da catedral e que é, de facto, "um cenário desolador".

Ao horizonte estabelecido por Macron não será alheio o seguinte facto que irá celebrar Paris: a capital francesa acolhe os Jogos Olímpicos em 2024.