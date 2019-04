Militares procuram soluções na Argélia

Tamanho do texto

O general do exército Gaid Salah afirma que os militares estão a considerar todas as opções com vista à resolução da crise na Argélia.

Esta terça-feira, o presidente do conselho constitucional apresentou a demissão do cargo. Tayib Belaiz havia sido alvo de pressões por parte dos manifestantes pró-democracia que o acusam de pertencer à elite política.

O líder militar, que assumiu a direção do país, deu ordens para a proteção dos manifestantes afirmando que seriam tomadas mais medidas para satisfazer as exigências populares.

O anúncio coincidiu com mais manifestações nas ruas da capital, Argel, pela oitava semana consecutiva.

Os protestos levaram à demissão do presidente Abdelaziz Bouteflika que liderou o país durante duas décadas.