Fortaleza de Frankfurt aguarda Benfica

Desde 2006 que o Eintracht Frankfurt não perde em casa para as competições europeias e esta temporada, Lazio, Marselha e Shakhtar foram presenteados com quatro golos no Waldstadion. A vantagem de dois golos que o Benfica trouxe de Lisboa não é garantia de passagem às meias-finais da Liga Europa e Bruno Lage sabe disso:

"Quando chegamos a esta altura da competição temos de perceber que tudo pode acontecer. Tem acontecido e há vários exemplos de situações em que uma equipa começa a ganhar e depois no segundo jogo não tem a capacidade de concretizar aquilo que fez de bom no primeiro jogo."

Quem seguir em frente irá discutir um lugar na final de 29 de maio em Baku com o vencedor do duelo entre Chelsea e Slavia de Praga. Para já, a vantagem é dos ingleses que foram à República Checa vencer pela margem mínima e têm agora a possibilidade de fechar a eliminatória perante os seus adeptos.

O jogo grande da noite está marcado para o San Paolo e coloca frente a frente Nápoles e Arsenal. Os napolitanos estão obrigados a anular a desvantagem de dois golos trazida de Londres para poderem continuar a sonhar com o primeiro troféu europeu desde que Maradona os levou à vitória na Taça UEFA de 1989.

No Mestalla, o Valência é o claro favorito na receção aos vizinhos do Villarreal depois de ter ganho na primeira mão fora de portas por 3-1, com dois golos de Gonçalo Guedes.