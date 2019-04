Massacre de Columbine foi há 20 anos

Tamanho do texto

A 20 de abril de 1999, dois adolescentes entraram na escola secundária de Columbine, nos Estados Unidos, munidos de armas e explosivos caseiros. Mataram 12 colegas e um professor, antes de tirarem a própria vida.

Desde 2007, um memorial presta homenagem às vítimas e convida à reflexão sobre a perda para a comunidade

"Adoraria dizer que as coisas mudaram, que aprendemos, mas não. Não sei que mais posso fazer para além de educá-los e tentar fazer deles pessoas melhores e mais empáticas", conta uma residente da cidade

Duas décadas depois, a memória do massacre insiste em perpetuar-se. Desde então, de acordo com o Washington Post, mais de 226 mil estudantes em 233 escolas foram afetados por tiroteios em estabelecimentos de ensino.

Só em 2018, e de acordo com a BBC. 113 pessoas no Estados Unidos morreram ou ficaram feridas na sequência do mesmo tipo de incidentes.