Autoridades anunciam nomes das vítimas

As autoridades municipais de Virginia Beach, nos Estados Unidos, já anunciaram os nomes das vítimas do massacre ocorrido na tarde de sexta-feira e que resultou em doze mortos e, pelo menos, quatro feridos.

O atirador disparou indiscriminadamente antes da polícia o ter atingido mortalmente.

Segundo o site GVA, que regista todos os inidentes relacionados com armas nos Estados Unidos, desde o início do ano já ocorreram pelo menos 150 incidentes deste género no país.

"O suspeito, e esta será a única vez que anunciaremos o seu nome, chama-se DeWayne Craddock, era engenheiro de obras públicas, era funcionário deste departamento há cerca de 15 anos", adiantou o chefe da polícia de Virginia Beach, James Cervera.

O ataque ocorreu pouco depois das quatro horas da tarde, hora local. Quatro polícias estiveram envolvidos no tiroteio que terminou com a morte do atirador.

A maioria das vítimas são funcionários municipais. A polícia descreveu o suspeito como um funcionário descontente.