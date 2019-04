Rumo às eleições europeias: estamos na Grécia

Estamos em Igoumenitsa, cidade costeira com cerca de 25 mil habitantes. Grécia. Aqui, a vida gira em torno do porto.

É mais uma etapa na nossa viagem rumo às europeias. Deixámos Brindisi, sul de Itália e oito horas de ferry. Brian encontrou-se com Fey, jornalista da redação grega da Euronews.

Fey diz que vamos ouvir muitas críticas ao Governo do Syriza.

"Como sabes, é o Governo de esquerda que acabou por ter de implementar políticas muito duras. Medidas de austeridade. é um tema importante. E o outro é, claro, o problema do nome do país vizinho, a Macedónia do Norte. Existem opiniões muito apaixonadas no norte da Grécia, que é para onde vamos."

Oficialmente, a Grécia passa por uma época pós-resgate. Os números da economia estão melhor. Mas as pessoas não sentem diferença no dia-a-dia.

Vamos falar com elas sobre isso. Sobre o desemprego, sobre a fuga de pessoas qualificadas e sobre as consequências.