Madeira Island Ultra Trail: 115 kms para descobrir a ilha

Correr literalmente a Madeira de lés a lés, de Porto Moniz, no extremo noroeste, até Machico, na ponta oriental da ilha portuguesa, é este o desafio do Madeira Island Ultra Trail, o próxima desafio a colocar a Euronews à prova.

O MIUT, que integra o Circuito Mundial de Ultra Trail, prolonga-se por um percurso de 115 quilómetros e 7200 metros de desnível positivo.

Um desafio e uma aventura que a euronews vai viver por dentro este fim-de-semana, com um jornalista que tentará completar o percurso até ao fim para lhe mostrar, na primeira pessoa, os pontos altos, mas também as dificuldades de uma prova deste tipo que, pela sua beleza e características técnicas, integra o circuito mundial de ultra trail, que inclui provas de trail running com mais de 100 quilómetros em cinco continentes.

As origens do MIUT remontam a 2008, quando se promoveu a primeira prova de trail pelo Clube de Montanha do Funchal.

A dimensão e reconhecimento internacionais chegaram em 2015, quando a competição madeirense passou a integrar o Ultra trail World Tour.

