Polícia checa investiga ataque racista contra deputado

O ataque aconteceu neste domingo de Páscoa durante uma degustação de vinhos. Feri terá sido abordado com insultos racistas e atacado pelos dois homens com um objeto cortante, como contou aos jornalistas no Hospital

"Eu saí para acender um cigarro e não disse nada. Tirei o cigarro e alguém chegou ao pé de mim e perguntou se eu era o Dominic Feri. Eu disse que sim. Depois houve um turbilhão de feridas e os meus amigos entraram. Não era apenas um atacante, havia outro. Os médicos coseram o meu corte nas costas que eu não sei como foi feito: com uma garrafa ou um copo ou algo assim. É difícil dizer.

Conhecido pelo sentido de humor, o deputado do partido liberal-conservador TOP 09 divulgou na conta do Twitter fotografias que tirou depois do ataque.

Dominik Feri tem ascendência etíope e é visto como uma esperança do movimento pró-europeu, especialmente para os eleitores mais novos.

É o mais jovem deputado da história da República Checa. Foi eleito com 21 anos.