Kim Jong-un na Rússia para se encontrar com Vladimir Putin

Kim Jong-un está em Vladivostok. O dirigente norte-coreano chegou esta quarta-feira à cidade mais oriental da Rússia onde se irá reunir com Vladimir Putin. O prato forte da cimeira de quinta-feira entre os dois chefes de Estado é o dossier nuclear que já levou Kim a reunir-se por duas vezes com o presidente americano, Donald Trump e quatro com o presidente chinês, Xi Jimping, desde março do ano passado.

O Kremlin gostaria que a resolução do dossier passasse pelo regresso às chamadas Negociações das Seis partes que envolveram as duas Coreias, Estados Unidos, Rússia, China e Japão. Estas conversações foram interrompidas há dez anos por iniciativa do regime de Pyongyang.