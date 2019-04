Extinction Rebellion voltam a protestar em Londres

Ativistas do grupo ecologista Extinction Rebellion voltaram a causar o caos esta quinta-feira de manhã em Londres, interrompendo a circulação na estação ferroviária de Canary Wharf. Quatro ativistas protestaram no cimo de um comboio com mensagens sobre as alterações climáticas.

Este grupo tem realizado vários protestos desde o dia 15. A Polícia Metropolitana de Londres já realizou mais de mil detenções.

Também esta quinta-feira de manhã, ativistas do mesmo grupo bloquearam a entrada do edifício da Bolsa de Londres.