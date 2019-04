Racismo: Raheem Sterling recebe prémio

O avançado inglês Raheem Sterling, do Manchester City, recebeu o Prémio Integridade e Impacto dos BT Sport Industry Awards, deste ano, pela luta contra o racismo no desporto e por utilizar as suas plataformas sociais para lançar um apelo para que sejam tomadas mais medidas.

O jogador pediu que todos os atletas denunciem atos de racismo.

"Inicialmente... Pensei que era apenas uma experiência pessoal, de que estava a falar, e não esperava que recebesse tanta atenção. Eu só queria chamar a atenção do meu público, no meu Instagram. A partir daí, as pessoas pegaram nisso, tomaram nota, e muito se tem tentado fazer, desde então. Então, é muito agradável ver as pessoas a ouvir e e a tentarem fazer melhor e fazer uma mudança", referiu o atleta de 24 anos.

Raheem Sterling assinou um manifesto onde se pede que, em casos de comportamentos racistas dos adeptos, os clubes sejam, automaticamente, punidos com uma redução de 9 pontos e que sejam obrigados a jogar três jogos à porta fechada.