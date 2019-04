As reações pós-eleitorais em Espanha

Tamanho do texto

Vencedores e vencidos das eleições legislativas em Espanha saíram às ruas para celebrar ou para lamber as feridas.

Para os socialistas, a noite passada foi de festa.

"Sinto-me muito bem. É um orgulho. Depois do mau bocado que os socialistas atravessaram, dos problemas de há dois anos, parecia que íamos desaparecer, que íamos ser o PASOK da Grécia. No final, ter um Governo socialista, progressista, é uma grande alegria", sublinhou Álvaro Cáceres, apoiante do PSOE.

Para o Partido Popular, a noite foi de desaire, com o pior resultado de sempre.

"Espero que Pedro Sánchez não pacte com os independentistas. Em relação ao resto, todos podem Governar melhor ou pior, mas o que não suporto é que os socialistas e Pedro Sánchez partam Espanha", referiu a apoiante do PP, Carolina Fernandez.

Para os apoiantes do Vox, a noite foi de comemorações com a entrada na Congresso.

A extrema-direita regressa ao Parlamento espanhol quatro décadas depois.