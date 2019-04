"Breves de Bruxelas": O desafio eleitoral do centro-esquerda

Tamanho do texto

A vitória do Partido Socialista em Espanha deu algum alento à Aliança dos Socialistas e Democratas, a segunda maior família política no Parlamento Europeu, com 187 dos 751 eurodeputados.

Menos de um quarto dos 28 Estados-membros têm governos desta cor política: Portugal, Espanha, Suécia, Finlândia, Eslováquia, Roménia e Malta.

As sondagens encomendadas pelo Parlamento Europeu sobre as intenções de voto para o escrutínio deste ano revelam que o grupo deverá perder quase 40 assentos e este é o tema do programa "Breves de Bruxelas".