França prepara reconstrução de Notre-Dame

Tamanho do texto

França não quer perder tempo na reconstrução de Notre-Dame mas mais de mil arquitetos e peritos em património pediram ao presidente, Emmanuel Macron, para pensar com tempo no projeto e tomar as medidas adequadas.

Num artigo, divulgado esta segunda-feira pelo jornal Le Figaro pedem a Macron para dar "tempo aos historiadores e aos especialistas antes de decidir o futuro do monumento e alertam para os riscos de uma agenda política com base na velocidade".

Outro alerta, sobre a falta de mão de obra especializada no setor da construção civil, chega da "Les Compagnons Du Devoir, uma associação que forma jovens artesãos e carpinteiros.

O presidente francês grantiu que Notre- Dame será restaurada em cinco anos mas ainda não há um projeto definido para a reconstrução.

O reitor da Catedral diz que é importante a participação de jovens artesãos para que o projeto possa dar trabalho a muitas pessoas que estão desempregadas.