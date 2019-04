Líder do Daesh reaparece em vídeo

Tamanho do texto

Semanas depois da perda do último baluarte na Síria, o autoproclamado Estado Islâmico fez reaparecer uma figura de proa.

Abu Bakr al-Baghdadi, presumível líder do grupo terrorista, surgiu pela primeira vez em cinco anos num vídeo de propaganda em que reconhece a derrota na cidade de Baghuz e condena a alegada "selvajaria dos Cristãos contra a comunidade muçulmana".

Baghdadi congratulou ainda os "irmãos" responsáveis pelo atentado no Sri Lanka no passado domingo de Páscoa pela "lealdade ao califado" e apelou aos militantes de África Ocidental para multiplicar contra França e os aliados.

Os últimos registos em vídeo do líder do Daesh datavam de 2014, quando Baghdadi se encontrava em Mosul, no Iraque.

Desde então, várias agências de serviços secretos acreditam que tenha perdido força política devido a sucessivas perdas de territórios e a divisões dentro do grupo terrorista

A autenticidade e data da gravação ainda não foram confirmadas de forma independente.